Ворог перегруповує свої сили та готується до нового наступу на сході країни, але наші ЗСУ готові до цього і уже чекають непроханих гостей. Мер Дніпра тим часом закликав жінок, дітей, пенсіонерів евакуюватись у безпечніші області, оскільки російська агресія може посилюватись. Раніше влада також закликала евакуйовуватись мешканцям Харківської, Донецької та Луганської областей.

ZAXID.NET підсумовує сорок третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Сьогоднішній день можна назвати порівняно спокійним, але до справжнього спокою нам ще треба трішки повоювати. Українські воїни захопили стратегічну позицію росіян на Луганщині та відкинули російські підрозділи від міста Кремінна на 6-10 км.

У містах, які повністю чи частково захоплені армією РФ, починається примусова мобілізація у збройні сили агресора. У НАТО переконані, що найближчим часом відбудеться потужний наступ російської армії та велика битва на Донбасі, адже попри значні втрати противника Владімір Путін не змінив своєї планів щодо контролю над Україною.

Західні військові експерти тим часом прогнозують перемогу України на всіх фронтах. На сході України очікують руйнівні бої, але, на їхню думку, навряд чи Росія здобуде там перемогу.

Сьогодні росіяни підірвали міст і заблокували єдиний шлях для евакуаційних поїздів з Донбасу.

Нагадаємо, що мешканцях Харківської, Донецької та Луганської областей рекомендують якнайшвидше евакуюватись через посилення російської агресії. Сьогодні мер Дніпра також закликав жінок, дітей, пенсіонерів та тих, хто не задіяні на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі, виїхати у безпечніші області.

Втрати російських окупантів

Прикордонники та ЗСУ знищили пункт забезпечення росіян на Харківщині, військові захопили техніку протиповітряної оборони РФ, а також захопили росіян біля «Уралу» з награбованим майном. ЗСУ також знищили «елітний» підрозділ окупаційних військ та відбили шість атак на сході.

Станом на ранок 6 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 18900 військових. Також було знищено:

танків – 698 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 891 (+30);

артилерійських систем – 332 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 108 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 55 (+0);

літаків – 150 (+0);

гелікоптерів – 135 (+0);

автомобільної техніки – 1 358 (+34);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 111 (+15);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У Бучі виявили три місця масових поховань. У місті виявили тіла уже 320 вбитих мешканців, але їх кількість постійно збільшується.