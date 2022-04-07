Російські окупанти чергували біля перекинутої вантажівки з награбованим майном

У середу, 6 квітня, у селі Дептівка на Сумщині військові ЗСУ захопили російських військових, які чергували біля перекинутої вантажівки з награбованим майном. П’ятьох з восьми окупантів ліквідували, ще трьох взяли в полон. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Звісно, перепрошую, але якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого «Уралу», набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько і ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським?», – написала Ірина Венедіктова у Facebook.

За даними генпрокурорки, бійці ЗСУ ліквідували на місці п’ятьох з восьми російських окупантів, а трьох взяли в полон.

«Навіть перед лицем смерті чи полону (якщо пощастить) не грабувати у них не виходить. Однак послідовні», – зауважила генпрокурорка.

Раніше повідомлялося, що російські військові торгують у Білорусі побутовою технікою та різними цінностями, які вони награбували в українців.