За словами Єнса Столтенберга, НАТО не бачить російського відступу, а лише перегрупування та зміну позицій сил

Російський військовий злочинець Владімір Путін не відмовився від свого плану щодо контролю над Україною і переміщує основні сили на схід для захоплення Донбасі. Про його наміри заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після міністерської зустрічі у Брюсселі, пише «Європейська правда».

«Найлегший шлях завершення цієї війни, це відведення президентом Путіним всіх військ і залучення до серйозних дипломатичних зусиль для пошуку дипломатичного рішення. Але ми маємо бути реалістами, і немає ніяких ознак, що президент Путін змінив свою основну мету – контроль над Україною і досягнення значних військових перемог на полі бою», – сказав він.

За словами Столтенберга, НАТО не бачить російського відступу, а лише перегрупування, зміну позицій їхніх сил, переміщення з півночі України на схід.

«І ми очікуємо великої битви на Донбасі, великого російського наступу. Саме тому союзники сьогодні наголосили на необхідності невідкладно надати додаткову допомогу Україні», – додав генсек.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що війна Росії проти України може тривати протягом багатьох місяців або навіть років, тому країни НАТО мають розглядати довгострокові плани продовження допомоги Україні.