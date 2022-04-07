Мотострілецька бригада з Амурської області була вщент розбита нашими захисниками

Бійці Збройних сили України знищили підрозділи 38-ої ОМСБР ЗС РФ, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області. Про це повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

«38-а ОМСБР ЗС РФ і її металобрухт. Точніше, це саме те, на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б «елітними» вони не були», – йдеться в повідомленні під відповідними світлинами.

38-а окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада – формування Сухопутних військ ЗС РФ. Умовне найменування – Військова частина № 21720 (в/ч 21720). Скорочене найменування – 38-а ОМСБР. Формування входить до складу 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Пункт постійної дислокації – село Катеринославка Амурської області, зазначає «Укрінформ».

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну можна відстежувати у статистиці ZAXID.NET.