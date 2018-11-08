За неправдиві свідчення у суді 18-річному мешканцю Львівщини загрожує 2 роки обмеження волі

18-річного мешканця Пустомитівщини судитимуть за те, що він надав неправдиві свідчення у суді в якості свідка. Чоловіку загрожує до 2 років обмеження волі.

Як інформує прес-служба прокуратури Львівщини у травні цього року у суді розглядалася адміністративна справа щодо про вчинення його другом адмінправопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом особою, що перебуває в стані алкогольного сп’яніння). Під час судового засідання юнак надав неправдиві показання, аби його товариша визнали невинним.

«Зазначимо, що обвинувачений був попереджений суддею про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань», ‒ наголошує прокуратура. Тож тепер чоловіку за неправдиві свідчення загрожує кримінальна відповідальність.

За ч.1 ст.384 ККУ (завідомо неправдиві показання у якості свідка) передбачено до 2 років обмеження волі.