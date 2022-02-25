Українські спецслужби повідомили, що російська влада намагатиметься захопити столицю України силами спецназу через захоплення аеропорту, висадки десанту, організацією підпалів та актів мародерства, масованої кібератак та спробою захоплення центральних органів державної влади. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, за оперативним задумом Кремля, силами до 2 тис. спецназівців планується захопити один із двох аеропортів в Києві і засоби управління авіарухом, зазначена кількість військовослужбовців забезпечать прибуття основної групи сил в кількості до 10 тис. десантників літаками Іл-76 разом із легкою броньованою технікою і штатним озброєнням повітрянодесантних військ (БТР, Нона, автомобілі).

Управління десантною операцією здійснюватиметься з бортів літаків А-50, які перебуватимуть в повітряному просторі Білорусі та РФ.

Перша частина десанту може прибути із Білорусі на гелікоптерах чи легких літаках.

В той таки час диверсійні групи, які вже знаходяться на території України, мають вчинити диверсії на електромережах і підстанціях, щоб відключити значну частину міста від електромережі та зв’язку, чим викликати паніку серед населення.

За задумом окремі групи провокаторів повинні організувати підпали та акти мародерства, щоб ще більше посіяти паніку та зосередити увагу правоохоронних органів саме на стабілізації ситуації з громадською безпекою, а не на пошуку диверсантів.

В цей час відбуватиметься масована кібератака на органи влади та інші життєво важливі сайти в Україні, зазначило джерело.

Перед цим, відбуватиметься активізація на фронті, можливі провокації по всій лінії кордону з Україною, що змусить військово-політичне керівництво вивезти основну частину боєздатних військ на лінію оборони, тому в Києві перебуватиме незначна кількість саме військ.

Задача десанту – блокувати Київ, комунікації, канали управління військами, захопити/підірвати арсенали, максимально посіяти паніку, створити умови для панічного виходу із Києва «неконтрольованих колон біженців», які блокуватимуть магістралі/дороги, що ускладнить пересування військ, правоохоронних органів дорогами Києва.

Далі, захопити та контролювати основні органи влади – ОП, Генеральний штаб, Кабмін, Верховну Раду та утримувати їх до прибуття основних сил.

На проведення десантної операції дається доба, початок – в міру готовності, пізно ввечері або вночі.

ДАТА проведення операції – невідома, очікується найближчими днями, в залежності від погоди, розвитку політичної ситуації в світі та переговорних процесів.

Бажаний результат – захопити керівництво держави (не уточнюється кого саме) і заставити підписати мирну угоду на російських умовах під шантажем та можливістю загибелі великої кількості цивільного населення.

ZN.UA зазначає, що навіть у випадку евакуації влади, хто набудь із проросійських політиків зможе взяти «на себе відповідальність» і підписати документи, мотивуючи це «втечею» політичного керівництва із Києва.

Як результат, Україна може бути розділена на дві частини – за принципом Західної та Східної Німеччини, чи Північної і Південної Кореї.

При цьому, РФ визнає легітимною ту частину України, яка підпише ці угоди і буде лояльна до РФ. Керуючись принципом: «хто контролює столицю – той контролює державу».

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль готує нову хвилю атак на Україну, зокрема повітряний десант. Але українська армія готова його зустріти.

Нагадаємо, Росія напала на Україну 24 лютого. Підсумки першого дня війни і хроніку війни читайте на ZAXID.NET.