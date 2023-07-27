Українське командування повідомило Вашингтон про нову фазу контрнаступу Сил оборони. Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

У публікації зазначається, що українські офіційні особи повідомили урядовцям США, що посилені українські угруповання спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення до міста Токмак, а в разі успіху – до Мелітополя.

Їхня мета – розірвати так званий сухопутний міст між окупованими Росією українськими територіями і окупованим Кримським півостровом або, принаймні, просунутися достатньо далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії.

Видання нагадує, що Росія захопила Крим у 2014 році і використовує його як базу для свого Чорноморського флоту, а також для постачання своїх сил на півдні. Нова операція Сил оборони, у разі успіху, може зайняти від одного до трьох тижнів, повідомили українські посадовці Вашингтон.

Однак мало що йде за планом з моменту початку контрнаступу на початку червня, і офіційні особи в Білому домі і Пентагоні заявили в середу, що вони спостерігають за посиленням активності з великим інтересом.

Загалом фронт на Запоріжжі є однією з трьох осей українського контрнаступу. Одна з військових цілей України – вийти до Азовського моря, вбивши клин між окупованими Росією територіями на півдні та сході України.

До слова, раніше повідомлялось, що попри те, що українська армія наразі наступає, втрати ЗСУ є суттєво меншими ніж у російських окупантів.

Ймовірно, це відбувається тому, що, як писали ЗМІ, українські військові змінили тактику контрнаступу, що дозволило скоротити втрати в техніці. Зокрема, ЗСУ зосередилися більше на знесиленні російських окупантів артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаках по замінованих росіянами полях.