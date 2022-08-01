Воїни ВМС ЗСУ взяли в полон 11 окупантів за добу

У Херсонській області під час контрнаступу українські військові захопили в полон 11 бійців російських окупаційних військ. Серед них – офіцер, прапорщик та дев'ять осіб, мобілізованих на раніше окупованій території Донецької області. Про це в понеділок, 1 серпня, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України у звіті за попередню добу.

«Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права», – – заявили на флоті.

Полонених передали до компетентних органів.

Також Підрозділи артилерії ВМС протягом вчорашньої доби знищили 1 ворожу БМП, більше 20 осіб особового складу було ліквідовано чи поранено.

Зазначимо, що загалом минулої доби українські воїни знищили близько 200 російських загарбників. Актуальну статистку щодо втрат Росії в Україні читайте тут.