У Токмаку сили оборони знищили близько 200 російських загарбників і так званого «коменданта» міста. Про це 13 липня повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, удару було завдано по місцевому ковальсько-штампувальному заводу, де росіяни облаштували свої позиції.

«Вдале відпрацювання наших сил оборони по позиціям окупантів у Токмаку. Розвідники повідомляють: Ковальсько-штампувальний завод − done, мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста, ФСБшники в паніці вивозять свої сім'ї», – заявив мер Мелітополя.

Федоров іронічно додав, що «за прогнозом спека лише посилюватиметься», і порадив окупантам «мандрувати на свої болота, бо там безпечніше».

Раніше повідомлялось, що Сили оборони вдарили по готелю «Дюна» у Бердянську, де проживав командирський склад ворога. Після цього, з міста впродовж ночі вантажівками вивозили тіла російських військовослужбовців.