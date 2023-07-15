Українські захисники за допомогою HIMARS знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Про це 15 липня повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

Комплекс знищили під Дебальцевим у Донецькій області. За даними Центру стратегічних комунікацій, саме з цього С-400 окупанти випустили ракету по кафе у Краматорську.

Нагадаємо, Увечері 27 червня російські окупанти вдарили по Краматорську на Донеччині ракетами, влучивши у заклад харчування. Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по Краматорську.

Вранці, 29 червня, з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Загалом загинуло 12 людей, серед них троє дітей.