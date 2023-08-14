28-річний водій BMW M4 їздив із заклеєним переднім та відсутнім заднім номерними знаками

У неділю, 13 серпня, у Львові патрульні зупинили 28-річного мешканця Турки за кермом автомобіля BMW M4, який їхав із заклеєним переднім та відсутнім заднім номерними знаками.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, BMW M4 патрульні помітили у Львові на перехресті вул. Карла Мікльоша та Стрийської. Водій якого кермував транспортним засобом із заклеєним переднім та відсутнім заднім номерними знаками.

Інспектори відразу ж зупинили 28-річного водія авто на вул. Стрийській. У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що водієм виявився мешканець Турки.

На порушника патрульні склали постанову за порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів (ч. 1 ст. 121-3 КУпАП). Винуватець має сплатити 1 190 грн штрафу.