Внаслідок незаконної рубки на території одного із природничих парків, було завдано збитків на 2,2 млн грн

Двох директорів державних лісгоспів на Львівщині офіційно підозрюють у незаконних вирубках лісу. Йдеться про збитки для держави в понід 2 млн грн. Як повідомила прес-служба ДБР у четвер, 1 червня, дерева вирубували на території, що належить до природно-заповідного фонду Національного природного парку Бойківщина.

За даними Державного бюро розслідувань, обидва керівники лісгоспів незаконно видали лісорубні квитки, хоча мали б таке рішення погодити із Міністерством екології та природних ресурсів та Львівською ОДА. Зрубану деревину директори продавали приватним підприємствам. У прокуратурі уточнили, що 5 лісорубних квитків були видані ще у 2020 році.

«Зокрема в одному з лісництв ДП "Турківське лісове господарство" незаконно зрубали 465 букових дерев, завдавши збитків державі на понад 2 млн грн. А в ДП "Боринське лісове господарство" на підставі незаконно виданого лісорубного квитка вирубали 85 ялин та ялиць. Шкода довкіллю склала майже 200 тисяч гривень», – повідомили у ДБР.

Імен підозрюваних не розголошують. Відомо, що директорам лісових господарств, один з яких є депутатом Самбірської районної ради, вже повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень.

До суду прокурори вже подали клопотання щодо запобіжного заходу у вигляді застави, що дорівнює розміру завданої шкоди – загалом 2,2 млн грн. Також вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних для відшкодування заподіяної ними шкоди.