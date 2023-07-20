Постраждали водій та двоє пасажирів Citroen Berlingo

У середу ввечері, 19 липня, на вул. Богданівській у Львові сталася лобова ДТП мінівена Citroen Berlingo та вантажівки, в якій постраждали троє людей, двоє з яких з важкими травмами госпіталізовані в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 20:20 на вулиці Богданівській. Зіткнулись легковик Citroen Berlingo, яким керував 45-річний львів’янин, та вантажівка Renault, за кермом якої був 38-річний житель Львова. Внаслідок зіткнення водій мінівена та двоє його пасажирів, віком 34 та 44 роки, отримали тілесні ушкодження та потрапили до лікарні.

Аварія сталася на вул. Богданівській (фото поліції)

У поліції уточнили ZAXID.NET, що двоє з постраждалих з важкими травмами госпіталізовані в реанімацію.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.