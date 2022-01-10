Все почалось зі звичайної застуди, а завершилось операцією на мозку. Аби врятувати дитину, нейрохірургам дитячої лікарні довелося зробити трепанацію черепа. Історію порятунку 9-річної львів'янки розповімо далі. Як працюватиме автоматизована система контролю оплати паркування. І згадаємо найтепліші моменти тижня святкувань у нашому місті. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 10 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 100 775 (+90 за попередню добу).

Через звичайний нежить 9-річна львів’янка перенесла важку операцію на мозку

Аби врятувати дитину, довелося провести трепанацію черепа і забрати велику частину кістки черепа.

Затриманий за хабар директор підрозділу «Галсільлісу» відсудив 985 тис. грн

У 2015 році правоохоронці звинуватили Василя Людкевича в отриманні 147 тис. грн хабара (7 тис. доларів США).

Чому після свят не варто сідати на дієту

Дієти, розвантажувальні дні, чистки чи детокс на соках є неефективними і можуть бути навіть небезпечними для здоров’я.

У платіжці за газ нарахували неіснуючий борг. Що робити?

Пояснюємо алгоритм дій, у разі, якщо підозрюєте, що облгаз дурить вас. Спойлер: не все так складно, як здається.

Львів’янин відсудив у комунальників 57 тис. грн через падіння снігової брили на авто

Суд встановив, що працівники ЛКП мали прибрати сніг із даху будинку, тому позов львів’янина варто задовольнити.

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