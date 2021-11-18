Справа Стахіва. Львівський суд таки обрав запобіжний захід головному антивакцинатору. Не вдається досі згенерувати QR код у «Дії»? Мінцифри відкриває пункти підтримки для отримання Сovid-сертифікатів. У Брюсселі обрали місто, яке стане новою молодіжною столицею Європи. Львів серед фіналістів. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 18 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 93 336 (+387 за попередню добу).

Остапа Стахіва арештували з можливістю внесення 1 млн грн застави

Галицький районний суд задовольнив клопотання прокурора і призначив йому запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з можливістю внесення 998 тис. грн застави.

У ДТП на Львівщині біля Красова загинула 12-річна дівчинка

Ще двох постраждалих у важкому стані доставили у 8-у міську лікарню Львова.

Судді райсуду на Львівщині звинуватили один одного у злочинах

Судді Стрийського міськрайонного суду Вікторія Бучківська та Степан Сас обмінялися взаємними звинуваченнями.

У п’ятницю 20 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 19 листопада не буде світла.

Поліція затримала рекетира, який погрожував бізнесмену і його вагітній жінці у Червонограді

Підприємець з Червонограда звернувся до поліції, коли бандит вчергове почав вимагати у нього 28 тис. грн та погрожувати йому фізичною розправою.

Львів'янин Павло Кордіяка переміг на світових Іграх стронгменів

26-річний львів'янин Павло Кордіяка переміг на Іграх стронгменів, які відбулися у США. Загалом від України взяли участь шість представників.

​Bees Airline відкриває рейси зі Львова у Тбілісі

Польоти виконуватимуться раз на тиждень з додатковими рейсами на різдвяні свята.

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