Знову до школи. Учні 5-11 класів з понеділка повертаються за парти львівських шкіл. Однак Львів поки не виходить з «червоної» зони. Зміни тривають. У лікарні швидкої допомоги відкрили сучасний блок дитячої кардіохірургії. І замість кіосків – новий громадський простір. На кінцевій трамвая №2, що на вул. Личаківській, знесуть усі торгові павільйони. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 19 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 93 688 (+352 за попередню добу).

Із понеділка учні 5-11 класів шкіл Львова повертаються до очного навчання

За окремим протоколом зможуть працювати також заклади культури, гуртки та секції.

На Погулянці у Львові планують збудувати масштабний урбан-парк

Поблизу Центру творчості та юнацтва наступного року збудують величезний урбан-парк: відкриту територію з спортивними майданчиками, скейтпарком та зонами відпочинку.

У горах на Львівщині випав перший сніг

Упродовж 19-20 листопада синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом на всій території Львівщини.

Дрогобицький підприємець уник покарання у справі про їзду під наркотиками

Олег Солод мав ознаки наркотичного сп’яніння, що підтверджується висновком лікаря «Дрогобицької міської лікарні».

​У Львові обрали проект будівництва легкоатлетичного комплексу

Легатлетичний комлпекс на місці стадіону «Торпедо» на вул. Золотій збудують за проектом архітекторів з Дніпра.

Куди піти у Львові і що подивитися онлайн у вихідні 19-21 листопада

Проект «Іскри» про війну, вистава «Зимова казка», Осінній салон, концерти камерної класики та виставка Петра Сипняка.

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