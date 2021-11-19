Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини закрив справу про нетверезе водіння місцевого підприємця Олега Солода попри те, що є висновок лікаря, який підтверджує, що Солод був у стані наркотичного сп’яніння. Йому загрожувало 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, вночі 26 жовтня Олега Солода зупинили за кермом авто Toyota Corolla на вул. Раневицькій у Дрогобичі. За даними поліції, водій мав ознаки наркотичного сп’яніння, що підтверджується висновком лікаря «Дрогобицької міської лікарні».

Олег Солод понад 13 років працює підприємцем, він надає послуги з оренди й експлуатації нерухомого майна, а також займається роздрібною торгівлею.

У суді Олег Солод заперечив свою вину. Він заявив, що не вживає наркотики, але поліцейські йому не повірили та доставили у лікарню. Олег Солод просив закрити провадження у справі, оскільки поліцейські не надали йому направлення на проходження огляду на стан сп’яніння та не вручали акт про його проходження, не роз’яснили його права, а також йому не повідомили за допомогою якого тесту проводили його огляд.

Суддя Руслана Курус зазначила, що до матеріалів справи не долучено допустимих доказів на підтвердження дотримання процедури направлення водія для огляду на стан наркотичного сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції.

«У матеріалах протоколу серії є фотознімок, на якому є зображення із записом Multi-Drug Screen Test від 26.10.2021, з якого неможливо встановити ані об'єкту зображення, ані його маркування (назви, дати) та інших розпізнавальних ознак, що свідчить про неналежність даного доказу», – вказано у постанові суду.

Дослідивши матеріали справи, суддя Руслана Курус закрила справу про нетверезе водіння Олега Солода через відсутність складу злочину. Водію загрожувало 17 тис. грн штрафу та позбавлення права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.