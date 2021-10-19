Понад 500 померлих від ковіду в Україні та 65 з них – у Львові. Коли чекати «червоної зони» – розкажемо. Журнали відвідування для працівників кінотеатрів, кав'ярень та спортивних клубів. А також ковід-сертифікати та довідки про ПЛР-тести. У місті за дотриманням карантинних обмежень стежитиме поліція і продспоживслужба. Всіх охочих закликають долучитися до висадки дерев у Стрийському парку. Про це розповість Віталій Кубліков.

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Станом на 19 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 78 121 (+461 за попередню добу).

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Частина громадського транспорту Львова змінить маршрути

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