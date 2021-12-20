Бюджет Львова знову розглядали на сесії міськради. Розповімо чи дійшли компромісу депутати і чи погодили кошторис на наступний. Львів'яни почали отримувати кошти за вакцинацію. У темну пору важливо захищати дітей на дорогах. Саме тому у львівській школі дітям роздали світловідбивачі. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 20 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 472 (+20 за попередню добу).

Синоптики повідомили про різке похолодання до -11°С

Прогноз погоди у Львові та західних регіонах на найближчі дні.

26-річного львів'янина затримали у Ратуші з пістолетом і наркотиками

Випадок трапився ще 17 грудня, чоловік поводився неадекватно і розмахував зброєю.

НАЗК знайшла у декларації Юрія Камельчука порушень на 6,9 млн грн

Юрій Камельчук приховав від декларування частину свого майна, кредит у банку та машину.

Бюджет Львова на 2022 рік перевищив 14 млрд грн

У порівнянні з минулим роком бюджет Львова зріс на 18%.

У вівторок 26 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 21 грудня не буде світла.

Поліція затримала 45-річного рекетира за вимагання грошей у львівського підприємця

Із заявою в поліцію підприємець звернувся на початку листопада, але розкрити злочин поліцейським вдалося зараз.

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