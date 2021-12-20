У затриманого провели обшуки і вилучили докази

Поліцейські Львівщини повідомили про підозру 45-річному мешканцю Львова, який вимагав гроші у місцевого підприємця. Із заявою в поліцію підприємець звернувся на початку листопада, але розкрити злочин поліцейським вдалося зараз.

У понеділок, 20 грудня, в поліції Львівщини розповіли, що 42-річний львівський підприємець з вернувся по допомогу в поліцію 9 листопада. Він повідомив, що йому погрожують фізичною розправою, вимагаючи у нього та його товаришів 200 тис. грн вигаданого боргу.

Поліцейським вдалося розкрити злочин. Підозрюваним виявився 45-річний львів’янин. Під час проведення у нього обшуків поліцейські вилучили речові докази. 20 грудня фігуранту повідомили про підозру у вимаганні (ч.2 ст.189 ККУ), невдовзі суд обере йому запобіжний захід.