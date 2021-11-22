Головні новини Львова за 22 листопада
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Цього тижня Львівщина вийде з «червоної» карантинної зони. Суд обрав запобіжний водієві приміської маршрутки, який на пішохідному переході збив двох жінок. Тіло однієї з них автобус протягнув кілька кілометрів. Літати Україною буде простіше. Ще більше мандрівок обіцяє львів'янам вітчизняний лоукостер. Куди летітиме і за скільки – розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 22 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 94 184 (+147 за попередню добу).
Міністр охорони здоров’я заявив про вихід Львівщини з «червоної» зони
Остаточне рішення планують ухвалити вже цього тижня.
На Львівщині запрацювали нові обмеження для транспорту та шкіл
Невакцинованим пасажирам заборонили користуватися приміським та міжміським громадським транспортом, а учні шкіл, де вакциновані 100% вчителів, повертаються до очного навчання.
Суд взяв під варту водія маршрутки за смертельну ДТП у центрі Львова
Водій збив двох монахинь на пішохідному переході, одну з них на смерть, та втік. При цьому тіло загиблої автобус протягнув кілька кілометрів.
Біля Львова відкриють виробництво українських електричних вантажівок
Перші вантажівки почнуть виробляти уже в 2022 році, вартість одного автомобіля становитиме близько 16 тис. доларів США.
У вівторок 30 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Публікуємо перелік адрес, де протягом 23 листопада не буде світла.
Майже 80% учнів прийшли до шкіл Львова у перший день очного навчання
Це приблизно 70 тис. дітей, які вчаться як в молодшій, так і в старшій школі.