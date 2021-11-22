Цього тижня Львівщина вийде з «червоної» карантинної зони. Суд обрав запобіжний водієві приміської маршрутки, який на пішохідному переході збив двох жінок. Тіло однієї з них автобус протягнув кілька кілометрів. Літати Україною буде простіше. Ще більше мандрівок обіцяє львів'янам вітчизняний лоукостер. Куди летітиме і за скільки – розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 22 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 94 184 (+147 за попередню добу).

Міністр охорони здоров’я заявив про вихід Львівщини з «червоної» зони

Остаточне рішення планують ухвалити вже цього тижня.

На Львівщині запрацювали нові обмеження для транспорту та шкіл

Невакцинованим пасажирам заборонили користуватися приміським та міжміським громадським транспортом, а учні шкіл, де вакциновані 100% вчителів, повертаються до очного навчання.

Суд взяв під варту водія маршрутки за смертельну ДТП у центрі Львова

Водій збив двох монахинь на пішохідному переході, одну з них на смерть, та втік. При цьому тіло загиблої автобус протягнув кілька кілометрів.

Біля Львова відкриють виробництво українських електричних вантажівок

Перші вантажівки почнуть виробляти уже в 2022 році, вартість одного автомобіля становитиме близько 16 тис. доларів США.

У вівторок 30 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 23 листопада не буде світла.

Майже 80% учнів прийшли до шкіл Львова у перший день очного навчання

Це приблизно 70 тис. дітей, які вчаться як в молодшій, так і в старшій школі.

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