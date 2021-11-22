У понеділок, 22 листопада, у перший день очного навчання школи Львова відвідали близько 80% учнів. Про це розповіла в.о. начальника міського управління освіти Леся Васюта.

«Відкрилися всі школи в місті. Туди знову сіли за парти орієнтовно 70 тис. дітей, відвідуваність висока. Але ми все одно щодня моніторимо ситуацію: викладачі мають Google-таблиці, де записують ситуацію у своєму навчальному закладі. Потім ми бачимо, скільки діток і працівників захворіло, а скільки одужало», — пояснює Леся Васюта.

Також чиновниця зазначила: протиепідемічні заходи у школах не змінилися: «Діти надалі дезінфікують руки після того, як зайшли в навчальний заклад, на перервах ходять в масках, учителі теж мають вести уроки в індивідуальних засобах захисту. В такому режимі ми живемо вже другий рік».

Нагадаємо, перейти з дистанційного навчання на очне міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила через зменшення рівня захворюваності ковідом серед учнів молодших та старших класів.

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