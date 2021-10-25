Львів плавно входить в червону карантинну зону. До яких нових обмежень варто готуватись вже цього тижня і що там із чергами на вакцинацію. Чи бути житловим будинкам на місці Брюховицького лісу? У Львові почали збір підписів за збереження «легенів» приміської зони. І маємо контент від осінньої хандри. Розпочинаємо серію мотивуючих матеріалів про неймовірних людей, які надихають. Про головне за день розповість Віталій Кубліков.

+570

Станом на 25 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 82 311 (+570 за попередню добу).

Суд оштрафував львів’янина, який вчив водінню сина-підлітка

Попри те, що навчання відбувалося на спеціалізованому майданчику, Олега Стойку оштрафували за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Викрадену 9-місячну дитину зі Львова знайшли на Хмельниччині

З заявою про викрадення дитини напередодні звернулася 34-річна мама дівчинки. До викрадення причетний колишній співмешканець жінки, його затримали.

Львів’янин з пересадженими легенями готується до виписки з лікарні

56-річний Віктор Бабій став першим в Україні пацієнтом, якому провели трансплантацію легень.

«Львівгаз» планує підвищити тариф на доставку газу у 2,5 раза

Вартість доставки газу може зрости з 1,68 грн/м куб. до 4,18 грн/м куб.

У Львові вакцинуватися від коронавірусу можна упродовж всього тижня

Публікуємо адреси і телефони пунктів вакцинації, де можна щепитися.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter