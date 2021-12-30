Попередня доба, коли чергувався дощ з мінусовою температурою, стала справжнім випробуванням як для львів'ян. Як наслідок – рекорди у травмпунктах. Пільговий проїзд на свята повертається. У Ратуші скасували своє ж рішення про окремі години для безкоштовного проїзду, зокрема, пенсіонерів. Не могли витримати, як руйнується історія. Три сім'ї взялись реставрувати, замість держави, палац у Підгірцях. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+84

Станом на 30 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 292 (+84 за попередню добу).

Новий рік і Різдво у Львові

Найкращі локації міста для святкування у новорічну ніч, а також куди піти в місті на Різдво – у нашій добірці подій.

Скандальну сукню Христини Тишкун продали на аукціоні за $1000

Найбільшу ставку зробив адвокат Євген Лосовський. Він запропонував викупити лот за тисячу доларів (27,2 тис. грн).

Джиперів з Польщі оштрафують за їзду заповідними зонами Львівщини

Польське туристичне агенство регулярно організовує трофі-рейди українськими Карпатами.

Три родини купили занедбаний палац XVIII ст. на Львівщині і відновлюють його

Палац вже приймає туристів, там проводять фотосесії та екскурсії.

Найкращі рецепти проти похмілля

Напередодні новорічно-різдвяних свят розпитали терапевта-дієтолога, як правильно святкувати і як собі допомогти, коли похмілля все-таки настало.

Львівського священика вдруге оштрафували за знущання над дружиною

Ігор Городецький агресивно ставиться до дружини і погрожує їй розправою.

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