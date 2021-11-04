Ми встигли і разом з вами зібрали цю фантастичну суму у 50 мільйонів гривень. Маленька львів'янка зі СМА отримає найдорожчий укол у світі. У Львові затвердили стратегію розвитку медичної галузі. Що це означає для пацієнтів? І обговоримо з вами рейтинг серійних нетверезих водіїв Львова. Ми маємо чим вас здивувати. Тож дочекайтесь. Про все це у огляді Віталія Кублікова.

+490

Станом на 4 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 87 744 (+490 за попередню добу).

Для львів’янки Вікторії Полюги зі СМА зібрали необхідні 50 млн грн

Американська клініка готова прийняти дівчинку на лікування до 10 грудня.

Топ-13 серійних нетверезих водіїв Львова

Ми спробували розібратись, що не так із покаранням п'яних водіїв і склав свій рейтинг нетверезих водіїв Львова.

Львівський суд оштрафував одеського Дарта Вейдера за порушення ПДР

39-річний одесит змінив своє ім’я та прізвище у паспорті на честь героя «Зоряних війн».

У п’ятницю 55 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

У п’ятницю, 5 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 55 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

Восьмеро львів'ян потрапили до топ-100 найбагатших українців від НВ

Лідерство у рейтингу найбагатших українців продовжує утримувати Рінат Ахметов, а серед найбагатших представників Львова – власники ІТ-компанії та ще троє відомих бізнесменів.

Легковик на швидкості на смерть збив пішохода на «зебрі» у Львові

Внаслідок удару пішохода підкинуло догори та відкинуло на кілька метрів на зустрічну смугу. Чоловік загинув.

«Укрзалізниця» продала санаторій біля Шевченківського гаю у Львові за 60 млн грн

Будівлі колишнього санаторію залізничників на Професорській колонії перебувають у занедбаному стані.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter