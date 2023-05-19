Чоловіка затримали, коли той передавав хабар

Правоохоронці Львівщини у пункті пропуску «Шегині» затримали 29-річного мешканця Івано-Франківської області під час передачі хабара прикордонникам. Він запропонував інспекторці прикордонного контролю тисячу доларів, щоб та допомогла двом військовозобов'язаним чоловікам виїхати з України. У прес-службі поліції Львівської області у п'ятницю, 19 травня, розповіли, що прикордонниця повідомила про хабар правоохоронцям.

«18 травня зловмисника затримали під час передачі коштів. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої», – зазначили у прес-службі поліції.

Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила, що чоловік є уродженцем Богородчанського району Івано-Франківської області. Він хотів, що прикордонники не перевіряли двох військовозобов'язаних, внесених у систему «Шлях».

Наразі триває досудове розслідування. Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили трьох мешканців Волинської області, які підробляли документи військовозобов'язаним. За таку послугу зловмисники отримували тисячу доларів.