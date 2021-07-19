Шахрай видурив у пенсіонерки 10 тис. євро

36-річного мешканця Києва, який видурив 10 тис. євро у львівської пенсіонерки, затримали через кілька годин після скоєння злочину. У понеділок, 19 липня, прес-служба поліції повідомила, що шахраєві вже обрали запобіжний захід. 60 діб підозрюваний проведе у СІЗО.

Слідство встановило, що киянин зателефонував до 84-річної львів'янки і розповів нібито її донька потребує лікування після пережитої ДТП. Він запевнив пенсіонерку, що гроші потрібні терміново.

Жінка погодилася віддати гроші на лікування своєї доньки. Шахрай приїхав додому до пенсіонерки і забрав усі її заощадження – 10 тис. євро.

За кілька годин пенсіонерка зрозуміла, що її обдурили і зателефонувала до поліції. Приїхавши на виклик, правоохоронці почали обстежувати прилеглий район. І недалеко від будинку пенсіонерки вони помітили чоловіка, який підпадав під її опис.

Чоловіка одразу затримали. Під час огляду поліцейські знайшли гроші, які шахрай видурив у пенсіонерки.

Зараз 36-річний киянин перебуває у СІЗО, суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою впродовж 60 діб з можливістю внесення застави. За шахрайство киянину загрожує до восьми років ув'язнення.