Поліція затримала шахрая, родом з Миколаївського району, який оформив 25 кредитів на свою колишню колегу. Прес-служба поліції повідомила, що шахраєві 25 років.

Слідство встановило, що чоловік отримав доступ до телефону знайомої, а потім змінив пароль до її онлайн-банкінгу та фінансовий номер. Таким чином він отримав доступ до паспортних даних екс-колеги.

Після цього зловмисник почав оформляти онлайн-кредити. Шахрай встиг взяти 25 кредитів на їм'я своєї знайомої, на загальну суму 38,5 тис. грн. ZAXID.NET відомо, що, аби замести сліди, зловмисник брав кредити у різних районах області, робив це зокрема в Сокільниках та Миколаєві.

Обшукана жінка звернулася до поліції, коли помітила, що на її ім'я оформлені кредити. Правоохоронці з кіберполіції вирахували шахрая і затримали його. 25-річному чоловікові оголосили підозру у скоєнні злочину, ймовірно його ув'язнять на вісім років.