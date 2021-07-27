На «Казкових полях» поблизу Львова влаштували незвичний концерт – посеред лавандового поля. Поєднали чарівне звучання арфи, захід сонця та неймовірні аромати лаванди. А крісла для глядачів розташували посеред рослин.

Парк «Казкові поля» розташований у селі Стрілки, неподалік Львова. Він створений для затишного, натхненного відпочинку. Там на трьох гектарах росте 40 видів квітучих рослин, зокрема, лаванда.

«Дуже круто, я обожнюю лаванду. Цей запах, він мене заспокоює. Поєднання музики і природи – це є щось неймовірне. Я вважаю, що арфа у поєднанні з будь-чим – чудова», – каже музикантка Алісія Мудрик.

На унікальний концерт завітали понад 40 глядачів. Та вони у парку не єдині. Просто помилуватися лавандою приїхали цілі сім'ї, подруги та закохані. Усі гості подивовані красою полів та навколишньою атмосферою.

«Запах насичений і багато інших рослин є. Дуже рада, що тут є така місцевість, локація. Що можна прийти, погуляти і побачити багато цікавих рослин», – ділиться враженнями відвідувачка «Казкових полів» Галя.

Парк «Казкові поля» відкрили для відвідувачів лише цього року. На трьох гектарах ростуть 40 видів квітучих рослин. Ця локація вже стала популярною серед туристів. На вихідних їхня кількість може сягати двох тисяч.

«Це соціальний проект «Казкові поля», який покликаний показати людям, що рослини – це красиво, відпочивати можна серед рослин, надихатися ними. Вибір зупинився на гортензіях, трояндах лавандах, спіреях. І, власне, ми підбирали таким чином сорти, щоб вони цвіли протягом чотирьох місяців: починаючи з червня і закінчуючи вереснем, – розповідає ідеолог проекту «Казкові поля» Назарій Зінько.

Популярність лаванди у цьогорічному сезоні підтверджують і в турфірмах. Кажуть, спеціально організували мандрівки до таких місць.

«Наступного року лаванди, напевно, буде більше, ніж пшениці. Бо всі вже садять лаванду. Багато хто, хто не був на лаванді кається, гризе себе і думає, що він щось багато втратив. І є що подивитися, бо на території Західної України є багато цих полів», – каже організатор турів Ігор Губеліт.

Та небайдужі люди до подорожей їдуть і на інші квіткові плантації. Сезон таких мандрівок турфірми розпочинають навесні, коли зацвітають крокуси, підсніжники та тюльпани.

«Колись у старі часи всі хотіли хліба і видовищ. А тепер до того хліба і видовищ додалася ще гарна фотографія в інстаграмі. Тим добрі квіткові тури, бо люди їдуть дивитися на квітку, водночас ви їм показали стару церкву, замок, ще щось. І люди вже бачать не тільки поле квітів, а й те, що поруч. Якраз квіткові тури можуть стати хорошим туристичним магнітом», – розповідає організатор турів Ігор Губеліт.

Допоки сезон цвітіння лаванди ще триває, організатори турів вже задумуються, які ж квіти стануть трендом у наступному році.

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