Міноборони офіційно запропонувало не добудовувати ракетний крейсер «Україна»

У міністерстві кажуть, що крейсер не відповідає Воєнній доктрині України

СуспільствоВолодимир Пиріг, 22 грудня39606

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Міноборони офіційно запропонувало не добудовувати ракетний крейсер «Україна»
фото «Южного курьера»
Наразі будівництво крейсера «Україна» заморожено, він збудований на 95%

У Міністерстві оборони вважають недоцільною добудову ракетного крейсера «Україна», відтак у відомстві заявили, що не потребують такого судна, повідомив державний концерн «Укроборонпром», підприємство якого наразі займається утриманням крейсера.

«Цим рішенням Міністерство фактично зняло питання необхідності утримання крейсера, створенням якого займається “Миколаївський суднобудівний завод”. Тож тепер Кабінет міністрів має якнайшвидше ухвалити остаточне рішення: чи потрібен Україні ракетний крейсер “Україна”, чи ні. Якщо потрібен, “Укроборонпром” готовий добудувати судно, але для цього треба передбачити кошти в Державному оборонному замовленні на 2018 рік», – зазначається у повідомленні.

Крім того, у концерні оприлюднили другий варіант.

«Або продавати недобудову, оскільки вона не відповідає воєнній доктрині, або передбачити в ДОЗ на 2018 рік гроші на подальше утримання судна біля причальної стінки. Концерн є готовим розглянути й інші варіанти вирішення цієї проблеми, запропоновані Кабміном», – додали представники підприємства.

Зауважимо, що ракетний крейсер «Україна» було спущено на воду 27 років тому, проте вже тривалий час будівництво є «замороженим» на стадії готовності на 95%. Миколаївський суднобудівний завод вже 3 рік самотужки виконує роботи з утримання крейсера, адже їхнє припинення призведе до руйнування його енергетичних вузлів, елементів обладнання, екологічного забруднення акваторії річок Буг та Інгул. «Укроборонпром», аби не допустити втрати вартості цього судна та на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України, підготував та спрямував на розгляд Кабміну проект щодо врегулювання питань, пов’язаних з демілітаризацією та подальшим використанням цього ракетного крейсера. Проектом розпорядження передбачається відшкодування підприємству витрат за утримання крейсера, що дало б змогу погасити заборгованість із заробітної плати.

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