Чоловік не задекларував 400 товарів відомих брендів

У пункт пропуску «Шегині – Медика» у вівторок, 18 вересня, з Польщі прибув мікроавтобус Mercedes-Benz, за кермом якого був 55-річний українець. Під час огляду транспорту митники та прикордонники знайшли 400 одиниць незадекларованого товару на 500 млн грн. У прес-службі Львівської митниці розповіли, що чоловік вказав у декларації, що везе особисті речі й декілька посилок.

«Оглядаючи автомобіль, працівники митниці спільно з прикордонниками виявили в багажному відділенні майже 400 одиниць незадекларованих товарів на суму близько 500 тис. гривень: обручки Cartier, парфуми Dior та Armani, взуття Gucci, робот-порохотяг Cecotec тощо», – йдеться у повідомленні митниці.

На водія мікроавтобуса склали протокол про недекларування товарів. Чоловікові загрожує штраф в розмірі 30% від вартості товарів.