HR Camp 2023 – це конференція, що передбачає виступи українських та міжнародних HR-професіоналів

robota.ua запрошує HR-професіоналів, CEO та власників бізнесу відвідати практичну конференцію HR Camp 2023.

Подія відбудеться 8 вересня. Місце проведення – Львів-Винники, комплекс Emily Resort, оточений неймовірним природним ландшафтом та кришталевим озером. Також учасники зможуть долучитися до конференції в онлайн-форматі.

Що відомо про HR Camp 2023

HR Camp 2023 – це конференція, що передбачає виступи українських та міжнародних HR-професіоналів з компаній robota.ua, Creative&Tech Online Institute Projector, OKKO, «Сільпо», Starlight Media, Lviv HR Solutions, AcademyOcean, Softgarden тощо.

Серед головних тем, про які говоритимуть на конференції:

Найзатребуваніші навички HR-спеціаліста у 2023 році.

Нові очікування українців від роботодавців.

Стан та перспективи ринку праці.

Корпоративне волонтерство: тренд, що єднає команди.

Стратегія розвитку бренду українського роботодавця у 2023 році.

Як стати дружньою до ветеранів компанією?

Чому нам усім потрібна нова корпоративна освіта?

HR-метрики добробуту співробітників.

Розвиток технологій та їх вплив на рекрутинг.

Окрім лекцій і воркшопів учасникам конференції обіцяють багато фану і нетворкінгу. Наприклад, командна гра «HR-дослідник», командний ретрит для відновлення енергії, тематичне стендап-шоу (також буде онлайн), спільний захід сонця. І, звісно ж, подарунки.

До 31 липня «ранні пташки» зможуть придбати квитки за нижчою ціною. Також знижки діятиме для команд, які купуватимуть квитки разом.

Придбати квитки, а також отримати більше інформації про івент, можна за посиланням.