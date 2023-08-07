Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування Львівської міськради

У понеділок, 7 серпня, правоохоронці отримали повідомлення про замінування Львівської міськради. У будівлі працюють вибухотехніки та кінологи, працівників мерії евакуювали.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, близько 12:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування Львівської міськради. На місце виїхали усі служби, проводять обстеження приміщення мерії. З будівлі евакуювали працівників та відвідувачів.

У львівській мерії уточнили, що повідомлення про замінування ратуші надійшло на «Гарячу лінію міста Львова», про що одразу ж сповістили в поліцію.

Також правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про замінування.