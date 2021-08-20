Перед тим, як зануритись вже у святковий вікенд аж із чотирьох прекрасних днів, ще зовсім трохи сірих буднів, які нам усіляко розфарбовують герої антихампроекту РАГУlive. У ТОП цього тижня – тільки найяскравіші персонажі. Пам'ятайте, що від кожного з нас залежить, якою буде наша країна.

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