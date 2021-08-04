У Львові реставрують одну з найвеличніших святинь міста – Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Оновлюють головний фасад, а всередині реставрують розписи Франциска Екштайна. Відкрити їх планують спеціально до особливої дати: цьогоріч Гарнізонний храм святкуватиме 10-річчя відновлення своєї діяльності. Урочистості заплановано на 2 грудня.

Зараз фахівці клопочуться над реставрацією головного фасаду Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.

«Я наношу компрес з дистильованої води і серветок. Для того, щоб витягувати з каменю сіль. Відповідно, цей процес залишається на день-два, буває довше. Після цього вводяться ін'єкції для зміцнення каменю та щоб витягувати лишайники і грибки», – пояснює реставратор кам'яних скульптур Павло Кріль.

Реставрацію головного фасаду почали минулого року. Тоді найперше взялися очищати фасад.

«Фасад був темний, здавалося, що він помальований в якийсь темний колір, бо цей камінь з часом потемнів від бруду і від опадів. І фасад потемнів. Зараз етап переломний. Розчищений весь камінь і цегла, зараз йде імпрегнація – зміцнення каменю», – розповідає начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Гроші на реставрацію фасаду цього храму виділило місто – 8 млн грн. Допомагає фінансово і Міністерство культури Польщі. За чотири млн грн реставрують скульптури фасаду.

«Разом 12 млн грн вартує реставрація цього прекрасного фасаду. Коли ми завершимо всі роботи, він буде білий, ніжний. Фактично це буде храм, подібний до свого прототипа в Римі. Це також єзуїтський храм і він буде вражати своєю красою», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Водночас реставраційні роботи тривають і всередині храму. На склепінні відновлюють розписи, які ще в 1740 році виконав художник Франциск Екштайн. Над розчищенням фресок працює група польських і українських реставраторів. Роботи повністю фінансує інститут «Polonika».

«Тут зображені сцени з життя святого Петра, Ісусового апостола. І зараз ми на завершенні наших консерваційних і реставраторських робіт. Ми повернули давній блиск цим розписам, у тій же техніці, у якій вони були створені у XVIII столітті», – розповідає доктор Краківської Академії мистецтв Павел Болінський.

фото ЛМР

Цього року Гарнізонний храм святкуватиме 10-ліття відновлення своєї діяльності. До цієї дати хочуть видати книгу – «Історія одного 10-ліття» і фотозвіти, щоб віряни могли побачити, як храм відновлювався.

Отці пригадують, як все розпочиналося.

«Був випадок, що ми молилися літургію в рукавицях. Тому що так було зимно нам, кінцівки пальців відмерзали. Тут був постійний мінус. Очевидно, що за 10 років ми бачимо помітні зміни. Відбулась реставрація дуже багатьох елементів храму. 2 грудня о 14:00 ми запрошуємо усіх на відкриття відреставрованих фресок, усього склепіння Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла», – каже настоятель храму о. Тарас Михальчук.

Завершити реставрацію головного фасаду храму мають до кінця цього року. Однак все залежатиме від погоди.

Гарнізонний храм, в минулому костел єзуїтів – перша пам'ятка бароко у Львові, збудований у 1610-1630 роках італійським архітектором Джакомо Бріано. У 1946–2011 рр. костел використовували як книгосховище бібліотеки ім. Стефаника. У грудні 2011 року храм знову відкрили для богослужінь.

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