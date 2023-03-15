Ваучери для біженців роздають двічі на місяць

Благодійна організація Еleos Lviv роздає ваучери на покупку продуктів у сепермаркетах для ВПО на суму 1200 грн. Наступного разу робитимуть це о 10:00 у суботу, 18 березня, за адресою Замарстинівська, 112 у клініці «Медична зірка». У коментарі для ZAXID.NET керівник Еleos Lviv отець Іван Данилів розповів, що для отримання допомоги потрібно заповнити реєстрацію, яка незабаром з'явиться на сторінках організації.

Щоб отримати сертифікат також потрібні документи ВПО. «Всі внутрішньо переміщені особи можуть отримати цю допомогу. Вони мають прийти з паспортом або ідентифікаційним кодом, довідкою ВПО. Люди це показують, ми реєструємо їх в нашій системі й надаємо допомогу. Реєстрація відбувається дуже швидко. Минулого разу за півтори хвилини зареєструвалися приблизно 160 людей», – пояснює Іван Данилів.

Еleos Lviv роздає по 100 ваучерів двічі на місяць з серпня 2022 року. За словами керівника організації, до листопада вартість ваучера була 1500 грн, але згодом донори змінили її на 1200 грн.

«Це сертифікат в супермаркет "Сільпо". Можна купувати все одним чеком, крім алкоголю й тютюну. У березні кількість ваучерів також буде 200, але проект продовжуємо до кінця року. Ми ведемо перемовини з донором. Попередньо узгодили, що у квітні або ж травні отримаємо 500 ваучерів», – розповів керівник Еleos Lviv.

Він зазначає, що для отримання сертифікатів на потрібно заповнити реєстрацію, яку опублікують на сторінках Еleos Lviv в соцмережах.

Зазначимо, що Еleos Lviv – це офіційний представник управління соціального служіння Православної Церкви України. На базі громадської організації створюють проекти, де взаємодіють неурядові організації, релігійні громади та державний сектор.