Потрійна ДТП у селі Шегині сталася вранці 11 квітня

У вівторок вранці, 11 квітня, у селі Шегині біля кордону з Польщею сталася ДТП за участі мікроавтобуса Fiat Ducato та двох вантажівок DAF. У ДТП постраждали троє людей, зокрема, 43-річна пасажирка мікроавтобуса, яку вивільняли рятувальники.

За даними ДСНС, ДТП сталася близько 5:00 у селі Шегині. Відбулось зіткнення трьох автомобілів – мікроавтобуса Fiat Ducato та двох автомобілів DAF.

У результаті в понівеченому мікроавтобусі Fiat Ducato затиснуло 43-річну пасажирку. Її за допомогою гідравлічних ножиць визволили рятувальники та передали медикам. Загалом у ДТП травми отримали троє осіб – двоє пасажирів автомобіля Fiat Ducato та водій автомобіля DAF.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та допомоги катастроф, 43-річну жінку госпіталізували з переломами ніг та стегна. Ще одна 75-річна пасажирка мікроавтобуса та 45-річний водій фури госпіталізовані з травмами стопи та коліна.

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.