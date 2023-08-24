Легковик врізався в фуру біля села Тарасівка

У четвер, 24 серпня, на трасі Львів-Тернопіль біля села Тарасівка, що неподалік Львова, сталася ДТП фури та легковика Škoda Octavia. У результаті 51-річний водій легковика загинув, а пасажирка з травмами в лікарні.

За даними поліції Львівщини, близько 10:45 на трасі Львів-Тернопіль-Рава-Руська неподалік села Тарасівка відбулося зіткнення автомобіля Škoda Octavia, яким керував 51-річний львів’янин, та вантажівки Ford, за кермом якої був 43-річний житель району.

Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події, а його пасажирка, 21-річна львів’янка, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Смертельна аварія на трасі Львів-Тернопіль (фото поліції)

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.