Євросоюз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо безпекову ситуації довкола України та діяльність НАТО в Європі. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв’ю Die Welt, передає Deutsche Welle у середу, 29 грудня.

Боррель вважає, якщо Росія хоче обговорити архітектуру безпеки в Європі та гарантії безпеки, то ця тема стосуються не лише Вашингтона та Москви. Мовляв, на таких переговорах має бути присутній і ЄС.

«Такі переговори лише тоді матимуть сенс, якщо вони пройдуть у тісній координації та за участю ЄС... Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюються рішення», – наголосив він.

Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, що переговори зі Сполученими Штатами на тему так званих «гарантій безпеки» (вимоги Москви нерозширення Північноатлантичного Альянсу) пройдуть за день до саміту Росія-НАТО, запланований 12 січня.

Водночас «Голос Америки» із посиланням на посадовця Ради з національної безпеки США пише, що переговори між США і Росією можуть відбутися ще раніше – 10 січня.

Раніше глава Пентагону США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь Сполучених Штатів Америки на дії Росії щодо України здійснюватиметься спільно з міжнародною спільнотою. До цього Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести свої війська від українського кордону, заявивши, що вторгнення Росії спровокує санкції, «від яких раніше США утримувалися». Про підготовку «набору значних ініціатив» для стримування Росії говорив і Джо Байден. Водночас про які саме заходи йдеться, він не уточнив.

Що відомо про скупчення російських військових біля кордону із Україною?

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

Німецький Bild навіть опублікував ймовірний сценарій вторгнення Росії, який передбачає захоплення до двох третин території України. Водночас аналітики з Fitch переконують, що напруження на кордонах не переросте у пряме військове зіткнення Росії та України. Мовляв, сама інформація про ймовірну агресію «збільшує геополітичні та санкційні ризики» лише для Росії.

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.