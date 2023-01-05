У четвер, 5 січня, бійці Збройних сил збили російські літак Су-25 та гелікоптер Мі-8. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.

У Генштабі також зазначили, що українська авіація впродовж 5 січня завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, а також намагаються наступати на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, що напередодні підрозділи українських зенітників Повітряних сих знищили ворожий штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 і російський безпілотник «Орлан-10».