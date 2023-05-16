Щоб вкласти фінанси, бізнесмен позичив гроші в знайомих

Житель Тернопільщини вклав 20 тис. євро в неіснуючу грошову біржу. А коли шахраї довго не віддавали кошти, то до нього подзвонила юристка з невідомої компанії і запропонувала за 33 тис. грн повернути вкладення. Чоловік знову повірив і переказав гривні на фейковий рахунок.

Подвійне шахрайство трапилося в місті Шумськ Кременецького району. Лише через кілька днів чоловік зрозумів, що його двічі ошукали, і вже тоді звернувся до правоохоронців. Поліцейські з'ясували, що житель Шумська певний час сам в інтернеті шукав спосіб, як можна вигідно інвестувати валюту і отримати швидкий заробіток. Його увагу привернули онлайн біржові інвестиції. Він зареєструвався на них і почав потрохи переказувати гроші.

«На початку січня 2023 року за порадою псевдо-трейдерів житель Шумська почав переказувати кошти на невідомі рахунки. За три місяці вклав власних 10 тис. євро та ще 10 тис. євро, які позичив у знайомої», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронцям чоловік розповів, що обіцяного доходу від вкладення так і не було. І він почав дзвонити до псевдо-трейдерів, але ті не відповідали на телефоні дзвінки. Тоді з ним зв'язалася юристка з невідомої юридичної фірми і запропонувала допомогти повернути вкладені кошти. Жінка за свою послугу попросила наперед заплатити 33 тис. грн.

Чоловік знову переказав невідомій пропоновану суму. Однак юристка не допомогла і теж зникла. Вже ошуканий житель Шумська звернувся до поліції. Правоохоронці по двох випадках шахрайства зареєстрували справу в ЄРДР за ч. 2 ст. 190 (шахрайство вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).