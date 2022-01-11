Е-квиток наближається. У Львові затвердили нові тарифи на проїзд у транспорті. Чи запрацюють вони цього тижня. Ця хвороба обожнює брудні руки, підступно ховається у людському організмі місяць, а її головні жертви – це діти до п'яти років. Поліомієліт повернувся в Україну. Маленькій львів'янці Вікторії Полюзі, що хворіє на СМА, таки ввели найдорожчий укол у світі. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+103

Станом на 11 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 100 878 (+103 за попередню добу).

Львів’янка Вікторія Полюга зі СМА отримала рятівний укол

Zolgensma – це найдорожчий препарат у світі, він використовується для генної терапії спінально-м’язової атрофії.

Львівські комунальники вирізали понад 30 тополь біля ЛАЗу

На місці зрізаних дерев висадять 45 нових дерев та понад 240 кущів.

Після страйку українській поліції підвищать зарплату на 10%

Підвищення зарплат торкнеться усіх відомств, підпорядкованих МВС.

Екс-комбата 80-ї бригади призначили керівником тероборони Львівщини

Валерій Курко був командиром третього батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та брав участь в обороні Донецького аеропорту.

У Львові пільговий е-квиток можна отримати в 23 локаціях. Перелік

13 січня у Львові стартує перший етап впровадження електронного квитка.

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