Львівські комунальники вирізали понад 30 тополь біля ЛАЗу
Натомість обіцяють висадити вздовж магістральної вулиці платани і горобину
На вул. Стрийській біля колишнього Львівського автобусного заводу зрізали крони та частину стовбурів 31 тополі, що росла на цьому місці близько 70 років. Незабаром дерева повністю зріжуть, а натомість обіцяють висадити нові.
Як повідомило управління екології Львівської міськради, наприкінці грудня тополі на вул. Стрийській, обстежили та встановили, що вони підлягають видаленню. Дерева ростуть біля будинків №45-45а уже близько 70 років і досягли своєї вікової межі. Управління екології зазначає, що тополі можуть рости у рядових посадках магістральних вулиць 45 років.
10 січня комунальники уже почали зрізати дерева: їм зрізали крони та частину стовбурів
Загалом на цій ділянці вул. Стрийської росла 31 тополя. У понеділок, 10 січня, комунальники уже почали зрізати дерева: їм повністю позрізали крони та частину стовбурів.
На місці зрізаних дерев висадять 45 нових дерев (19 кленолистих платанів та 25 дерев виду горобина Додонг) та понад 240 кущів: пухироплідник калинолистий зелений – 115 шт.; пухироплідник калинолистий бронзовий – 103 шт.; бірючина – 25 шт. Нові дерева та кущі висадять до квітня 2022 року.
Нагадаємо, що на вул. Стрийській, 45 облаштовують величезний хаб з ресторанами та офісами.