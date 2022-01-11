Понад 30 тополь біля ЛАЗу на вул. Стрийській росли близько 70 років

На вул. Стрийській біля колишнього Львівського автобусного заводу зрізали крони та частину стовбурів 31 тополі, що росла на цьому місці близько 70 років. Незабаром дерева повністю зріжуть, а натомість обіцяють висадити нові.

Як повідомило управління екології Львівської міськради, наприкінці грудня тополі на вул. Стрийській, обстежили та встановили, що вони підлягають видаленню. Дерева ростуть біля будинків №45-45а уже близько 70 років і досягли своєї вікової межі. Управління екології зазначає, що тополі можуть рости у рядових посадках магістральних вулиць 45 років.

10 січня комунальники уже почали зрізати дерева: їм зрізали крони та частину стовбурів

Загалом на цій ділянці вул. Стрийської росла 31 тополя. У понеділок, 10 січня, комунальники уже почали зрізати дерева: їм повністю позрізали крони та частину стовбурів.

На місці зрізаних дерев висадять 45 нових дерев (19 кленолистих платанів та 25 дерев виду горобина Додонг) та понад 240 кущів: пухироплідник калинолистий зелений – 115 шт.; пухироплідник калинолистий бронзовий – 103 шт.; бірючина – 25 шт. Нові дерева та кущі висадять до квітня 2022 року.

Нагадаємо, що на вул. Стрийській, 45 облаштовують величезний хаб з ресторанами та офісами.