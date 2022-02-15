Головні новини Львова за 15 лютого
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
У області хвиля ковіду йде на спад, порівняємо статистику. Не їхати за кордон, а отримати якісне лікування тут. У Західноукраїнському дитячому медцентрі відкрили Клініку трансплантації кісткового мозку дітям. А львівських школярів вчать стріляти. Так молоде покоління готують до національного опору. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 15 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 134 272 (+149 за попередню добу).
Учениця львівського ліцею звинуватила вчителя фізкультури у домаганнях
28-річного Миколу Древича наразі відсторонили від роботи у ліцеї №21.
На Львівщині викрили схему підробки ковід-сертифікатів для заробітчан
Схема підробки документів діяла понад півроку, а вартість підробки складала від 1 до 2 тис. грн, залежно від кількості.
Для львівського «Охматдиту» збудують новий хірургічний корпус
Хірургічний корпус «Охматдиту» зведуть на вул. Джорджа Вашингтона, 6.
«Сидять на валізах в Харкові і готові їхати у Львів»
Ми поспілкувались з місцевими ріелторами і розповідаємо про тенденції на ринку нерухомості у Львові.
Головний офіс Львівської митниці відключили від світла за борги
За нашими даними, причиною стала відсутність договору на постачання електроенергії та заборгованість за світло.
Суд виправдав 35-річного львівського прокурора у справі про нетверезу їзду
Назар Гриців пройшов тестування на поліграфі, щоб довести свою тверезість.
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