Ліцей №21, учениця якого звинуватила вчителя фізкультури у домаганні, розташований на вул. Олександра Кониського у центрі Львова

15-річна Вероніка Крамаренко, учениця 10 класу львівського ліцею №21, звинуватила вчителя фізкультури Миколу Древича у сексуальних домаганнях. Дівчина звернулася до поліції, яка уже порушила кримінальне провадження, вчителя відсторонили від роботи.

Неприємний інцидент трапився 12 лютого біля Славського під час шкільної поїздки. На дводенний відпочинок у Карпати зголосилися їхати 11 учнів з класу, їх супроводжував лише один вчитель – 28-річний Микола Древич.

«Разом з дітьми з вокзалу їхав молодий вчитель фізкультури. Я відвезла доньку на вокзал, аби познайомитися з ним, тому що донька новенька у класі і перейшла до цієї школи тільки у січні. Вчитель Микола запевнив мене, що все буде гаразд, щоб я не хвилювалася», – розповіла ZAXID.NET мама дівчинки Олена Крамаренко. Жодних підозр у матері не виникло і вона відпустила свою 15-річну доньку Вероніку у поїздку.

Близько 17:00 того ж дня, дівчинка задзвонила до матері і розповіла, що їй було погано від алкоголю і що до неї чіплявся вчитель.

«Вона мені дзвонить і каже, що вони всі, і вчитель також, пили якісь слабоалкогольні напої, але саме їй стало погано. Вчитель був з донькою в туалеті, коли їй було зле, але він мені не подзвонив і нічого не розповів. В доньки впала температура і вчитель помагав їй міряти температуру. І поки він міряв ту температуру, то намагався поцілувати Вероніку в губи, – обюрюється мама учениці. – Донька спершу не знала, що їй робити, але після того, як вчитель почав ще й пхати руки їй під футболку, Вероніка почала кричати і задзвонила до мене».

Жінка негайно виїхала машиною зі Львова у Славськ. Тим часом школярка викликала поліцію та зателефонувала на гарячу лінію жертв насильства.

28-річний вчитель фізкультури Микола Древич, якого 15-річна учениця звинуватила у домаганнях (фото Facebook)

Поліція прибула на місце раніше за маму дівчинки. «Коли прибула поліція, вчитель Микола закрився у кімнаті і не виходив. Коли вже я приїхала, то він вийшов, спершу кидався на поліцейських, кричав, що у моєї доньки шизофренія. Було видно, що Микола Древич п'яний», – стверджує Олена Крамаренко.

На місці поліція прийняла заяву від матері та відправила ученицю у найближчу лікарню для проведення експертизи. У прес-службі поліції ZAXID.NET розповіли, що вже відкрите кримінальне провадження на вчителя за статтею про розбещення неповнолітніх. Прокуратура також взялася за цю справу.

Керівниця Львівського міського управління освіти Леся Васюта повідомила ZAXID.NET, що ніхто з керівництва школи не знав про цю поїзду, вона не була запланованою і вчитель фізкультури її сам організував, нікому не сказавши. «Зараз ми проводимо службове розслідування, вчитель вже відсторонений від роботи. Він уже вісім років працює у цій школі і раніше жодних схожих випадків з ним не траплялося. Ми співпрацюємо з поліцією», – додала Леся Васюта.

Отримати коментар з боку керівництва ліцею №21 ZAXID.NET наразі не вдалося, оскільки там агресивним тоном заявили, що вчителів у їхній школі до телефону ніхто не кличе, а номерів не дають. Поговорити з самим Миколою Древичем також наразі не вдалося.