Головні новини Львова за 16 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Медики повідомили про збільшення кількості хворих на коронавірус. На скільки зросла захворюваність і як європейські країни оновили правила в'їзду українським мандрівникам. Львівський бронетанковий завод передає оновлену партію бойових машин на Схід. А в передмісті Львова відновлюють джерело питної води. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 16 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 126 (+164 за попередню добу).
Молода пара орендарів загинула у квартирі львівської новобудови
27-річний чоловік і 28-річна жінка отруїлися димом у ЖК «Парус Park».
Через хуртовину у Львові та області оголосили штормове попередження
Протягом 17 грудня будуть сильні пориви вітру та значний мокрий сніг.
У Львові проводитимуть трансплантацію кісткового мозку дорослим
На закупівлю необхідного обладнання вже виділили майже 30 млн грн.
Через сильний туман у львівському аеропорту затримуються рейси
Затримувалися вісім рейсів на приліт до Львова та сім рейсів зі Львова.
Депутат Львівської облради приховав у декларації майна на 27 млн грн
Романові Демчині загрожує кримінальна відповідальність за недостовірне декларування.
У п’ятницю 27 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Публікуємо перелік адрес, де протягом 17 грудня не буде світла.
«Зараз дуже потужно запустився ринок землі»
Розповідаємо, як працює система Prozorro.Продажі.