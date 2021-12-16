Медики повідомили про збільшення кількості хворих на коронавірус. На скільки зросла захворюваність і як європейські країни оновили правила в'їзду українським мандрівникам. Львівський бронетанковий завод передає оновлену партію бойових машин на Схід. А в передмісті Львова відновлюють джерело питної води. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 16 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 126 (+164 за попередню добу).

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