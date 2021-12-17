Головні новини Львова за 17 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Більше 65% львів'ян вже вакциновані хоч однією дозою. Який відсоток містян мають повний захист і як вони зможуть отримати гроші від держави. І подарунок до Миколая чекає на всіх львівських автомобілістів. Адже на цих вихідних відкривають останню ділянку вулиці Бандери. І який святковий настрій без головного атрибуту новорічно-різдвяних свят. Відкриємо з ведучими Люкс Fm головну ялинку Львова. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 17 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 262 (+136 за попередню добу).
Слідчі встановили підозрюваних у смертельній ДТП з каналізаційним люком у Львові
Кришка люка вирвалася з-під коліс автомобіля ДСНС і врізалась у авто на зустрічній смузі. 10-річний хлопчик загинув на місці.
Повна програма заходів на зимові свята 2021-2022.
У Львові повністю завершили реконструкцію вулиці Бандери
У суботу, 18 грудня, о 15:00 вул. Степана Бандери у Львові повністю відкривають після реконструкції, яка тривала більше року.
Укол за 3 млн грн допоміг 12-річній львів'янці побороти рак
Антидот до хіміотерапії, вартістю 3 млн грн, оплатив БФ«Таблеточки».
У 68-річного мешканця Стрия діагностували рідкісне ускладнення коронавірусу
У світовій медичній практиці наразі зафіксовано лише десять схожих випадків.
Куди піти у Львові у вихідні 17-19 грудня
Мюзикл від «Дударика», благодійний концерт, прем'єра «Моцарт і Сальєрі», день пам'яті Романа Віктюка, фестиваль «Країна мрій».