Більше 65% львів'ян вже вакциновані хоч однією дозою. Який відсоток містян мають повний захист і як вони зможуть отримати гроші від держави. І подарунок до Миколая чекає на всіх львівських автомобілістів. Адже на цих вихідних відкривають останню ділянку вулиці Бандери. І який святковий настрій без головного атрибуту новорічно-різдвяних свят. Відкриємо з ведучими Люкс Fm головну ялинку Львова. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 17 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 262 (+136 за попередню добу).

Слідчі встановили підозрюваних у смертельній ДТП з каналізаційним люком у Львові

Кришка люка вирвалася з-під коліс автомобіля ДСНС і врізалась у авто на зустрічній смузі. 10-річний хлопчик загинув на місці.

Новий рік і Різдво у Львові

Повна програма заходів на зимові свята 2021-2022.

У Львові повністю завершили реконструкцію вулиці Бандери

У суботу, 18 грудня, о 15:00 вул. Степана Бандери у Львові повністю відкривають після реконструкції, яка тривала більше року.

Укол за 3 млн грн допоміг 12-річній львів'янці побороти рак

Антидот до хіміотерапії, вартістю 3 млн грн, оплатив БФ«Таблеточки».

У 68-річного мешканця Стрия діагностували рідкісне ускладнення коронавірусу

У світовій медичній практиці наразі зафіксовано лише десять схожих випадків.

Куди піти у Львові у вихідні 17-19 грудня

Мюзикл від «Дударика», благодійний концерт, прем'єра «Моцарт і Сальєрі», день пам'яті Романа Віктюка, фестиваль «Країна мрій».

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