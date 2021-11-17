Закликав до повалення констиційного ладу та фінансувався з РФ. Чому львівський суд нині не зміг обрати псевдоактивісту Стахіву запобіжний захід? Ковідна хвиля поволі та все ж відступає. Дитяча лікарня на Орлика змінюється. Там тепер оновлене приймальне відділення та абсолютно нова нейрохірургічна операційна. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+223

Станом на 17 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 92 949 (+223 за попередню добу).

На Львівщині захворюваність на коронавірус нарешті повільно іде на спад

Із понеділка, 15 листопада, почали фіксувати менше 1000 хворих на коронавірус, хоча до цього тривалий час виявляли по 1,5 тисячі і більше хворих за добу.

Школи, діти і не тільки

Ми проаналізували результати голосування за громадський бюджет та пропонуємо дізнатись, яких змін варто очікувати у кожному районі міста наступного року.

На Львівщині вантажівка в’їхала у шкільний автобус

За попередніми даними, унаслідок аварії постраждали восьмеро неповнолітніх.

Остап Стахів не з’явився на суд з обрання міри запобіжного заходу

Стахів не прийшов на засідання суду, а його адвокат повідомив, що підозрюваний перебуває в лікарні на Закарпатті.

Who is Mr. Стахів?

Розповідаємо, як дрібний провокатор став лідером антивакцинаторів України.

У четвер понад 60 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 18 листопада не буде світла.

Тарифна революція е-квитка у громадському транспорті Львова

Як зміняться тарифи після введення електронного квитка у Львові.

Wizz Air відкриває прямий авіарейс зі Львова у Валенсію

Це вже буде третій рейс авіакомпанії зі Львова в Іспанію.

Мерія закликала не купувати квартири в незаконному будинку на вул. Варшавській

Власник будинку на вул. Варшавській, 157, маючи документи на індивідуальне житло, звів там багатоквартирний будинок.

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