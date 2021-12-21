Переодягнувся в жіночий одяг, пробрався в школу і у вбиральні чіплявся до другокласниць. Львівська поліція розшукує невідомого, яких хотів розбестити дитину. Львівська медицина якісно змінюється. Цього разу в лікарні швидкої допомоги капітально ремонтують одразу три відділення. Тиждень просиділи без газу. Після втручання журналістів газовики відновили газопостачання багатоповерхівки на Грінченка. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 21 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 557 (+85 за попередню добу).

Переодягнений жінкою невідомий намагався розбестити дитину у шкільному туалеті

Львівська поліція розшукує невідомого чоловіка, який намагався розбестити у шкільному туалеті ученицю 2 класу школи №43.

Львівщина отримала бюджет 2022 року обсягом понад 6 млрд грн

Зросли видатки на освіту, культуру та утримання чиновників.

Директора львівської школи оштрафували на 34 тис. грн за невакцинованих вчителів

Роман Гривнак не припинив навчання, коли менше 80% вчителів школи №71 були вакциновані.

У Львові померла 8-річна дівчинка з підозрою на менінгококову інфекцію

До Львівської обласної інфекційної лікарні дитину привезли у вкрай важкому стані.

Е-квиток у громадському транспорті Львова обіцяють запустити навесні 2022 року

Із 13 січня «ЛеоКарт» запрацює лише для пільговиків.

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