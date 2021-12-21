Головні новини Львова за 21 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Переодягнувся в жіночий одяг, пробрався в школу і у вбиральні чіплявся до другокласниць. Львівська поліція розшукує невідомого, яких хотів розбестити дитину. Львівська медицина якісно змінюється. Цього разу в лікарні швидкої допомоги капітально ремонтують одразу три відділення. Тиждень просиділи без газу. Після втручання журналістів газовики відновили газопостачання багатоповерхівки на Грінченка. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 21 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 557 (+85 за попередню добу).
Переодягнений жінкою невідомий намагався розбестити дитину у шкільному туалеті
Львівська поліція розшукує невідомого чоловіка, який намагався розбестити у шкільному туалеті ученицю 2 класу школи №43.
Львівщина отримала бюджет 2022 року обсягом понад 6 млрд грн
Зросли видатки на освіту, культуру та утримання чиновників.
Директора львівської школи оштрафували на 34 тис. грн за невакцинованих вчителів
Роман Гривнак не припинив навчання, коли менше 80% вчителів школи №71 були вакциновані.
У Львові померла 8-річна дівчинка з підозрою на менінгококову інфекцію
До Львівської обласної інфекційної лікарні дитину привезли у вкрай важкому стані.
Е-квиток у громадському транспорті Львова обіцяють запустити навесні 2022 року
Із 13 січня «ЛеоКарт» запрацює лише для пільговиків.
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