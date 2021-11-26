Головні новини Львова за 26 листопада
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
На Личаківському цвинтарі трапилась провокація. Ймовірно, зловмисники діяли за безпосередніми інструкціями російських спецслужб - щоб спровокувати погіршення українсько-польських стосунків. У Львові почали вакцинувати безпритульних. Благодійник з Німеччини подарував львівському «Охматдиту» сучасну систему очистки води. Про це розповість Софія Трощук.
Станом на 26 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 95 140 (+271 за попередню добу).
Жорсткий карантин у Львові продовжили до 13 грудня
У місті продовжують діяти обмеження «червоної зони».
Суд дав умовний термін члену банди, що вбила брюховицького бізнесмена
Шевченківський районний суд Львова виніс перший вирок у справі пограбування будинку та катування відомого брюховицького бізнесмена Мечеслава Жеребецького.
Львівські лікарі прооперували жінку з рідкісною вагітністю
Гінекологи лікарні на залізничному транспорті врятували молоду жінку з яєчниковою вагітністю. Це надзвичано рідкісний випадок, який є загрозливий для життя жінки.
Екс-редактора червоноградської газети «Гірник» вбив його син
Володимир Зінченко помер у власній квартирі від численних побоїв.
Петиція про збереження пам’ятника Моцарту зібрала голоси у рекордний термін
Депутатам Львівської міськради доведеться розглянути дві петиції з взаємовиключними вимогами.
Куди піти у Львові у вихідні 26-28 листопада
Відеомапінг у церкві, виставки Михайла Дзиндри та Василя Боднарчука, «Ірмоси» у День пам'яті жертв голодоморів та вистава про ЛГБТ.