На Личаківському цвинтарі трапилась провокація. Ймовірно, зловмисники діяли за безпосередніми інструкціями російських спецслужб - щоб спровокувати погіршення українсько-польських стосунків. У Львові почали вакцинувати безпритульних. Благодійник з Німеччини подарував львівському «Охматдиту» сучасну систему очистки води. Про це розповість Софія Трощук.

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Станом на 26 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 95 140 (+271 за попередню добу).

Жорсткий карантин у Львові продовжили до 13 грудня

У місті продовжують діяти обмеження «червоної зони».

Суд дав умовний термін члену банди, що вбила брюховицького бізнесмена

Шевченківський районний суд Львова виніс перший вирок у справі пограбування будинку та катування відомого брюховицького бізнесмена Мечеслава Жеребецького.

Львівські лікарі прооперували жінку з рідкісною вагітністю

Гінекологи лікарні на залізничному транспорті врятували молоду жінку з яєчниковою вагітністю. Це надзвичано рідкісний випадок, який є загрозливий для життя жінки.

​Екс-редактора червоноградської газети «Гірник» вбив його син

Володимир Зінченко помер у власній квартирі від численних побоїв.

Петиція про збереження пам’ятника Моцарту зібрала голоси у рекордний термін

Депутатам Львівської міськради доведеться розглянути дві петиції з взаємовиключними вимогами.

Куди піти у Львові у вихідні 26-28 листопада

Відеомапінг у церкві, виставки Михайла Дзиндри та Василя Боднарчука, «Ірмоси» у День пам'яті жертв голодоморів та вистава про ЛГБТ.

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